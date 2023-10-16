Gazze'nin dünyaya açılan sınır kapısı Refah'ta bekleyiş sürüyor! | Video

Son dakika haberi: İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 10. gününde bombalar hiç durmadan şehri vuruyor. İsrail ise Birleşmiş Milletler başta olmak üzere dünyanın kendisine yaptığı uyarılara karşı gözünü kulağını tamamen kapatmış durumda. Gelen son bilgiye göre ise "Ateşkes sağlandı" iddialarına İsrail'den yalanlama geldi. Öte yandan bölgeden son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. İşte Gazze'deki son durum.