Gazze'nin sesi oldular! İsrail'in katliamı durdurması için sokaklara döküldüler

İşgalci İsrail, tam 23 gündür Gazze'ye ölüm kusuyor. ABD başta olmak üzere birçok batılı ülke ise bu katliama destek olurken dünyanın dört bir yanında insanlar, Gazze'deki soykırıma 'Dur' demek için sokaklara indi.