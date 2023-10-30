Gazze'nin sesi oldular! İsrail'in katliamı durdurması için sokaklara döküldüler
İşgalci İsrail, tam 23 gündür Gazze'ye ölüm kusuyor. ABD başta olmak üzere birçok batılı ülke ise bu katliama destek olurken dünyanın dört bir yanında insanlar, Gazze'deki soykırıma 'Dur' demek için sokaklara indi.
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