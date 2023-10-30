Gigi Hadid ve Bella Hadid’in babası Muhammed Hadid İsrail zulmünü anlattı: Annemi eve almadılar! | Video
Filistin asıllı ABD'li modeller Gigi Hadid ve Bella Hadid İsrail'in Filistinlilere yaptığı katliama karşı çıktı. Filistin halkına her fırsatta destek açıklaması yaptı. Bu yüzden ölüm tehditleri bile aldı. Hadid kardeşlerin babaları Muhammed Hadid de ailesine yapılan İsrail zulmünü anlattı: Annemi eve almadılar!
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