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Hamas, "Aksa Tufanı Operasyonu" başlattı, İsrail ordusu "savaş durumu alarmı" ilan etti | Video

07.10.2023 | 09:49

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. İsrail ordusu ise abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıkladı.

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