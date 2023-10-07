Hamas, "Aksa Tufanı Operasyonu" başlattı, İsrail ordusu "savaş durumu alarmı" ilan etti | Video
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. İsrail ordusu ise abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını açıkladı.
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