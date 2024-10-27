Hindistan’ı vuran Dana Tropik Fırtınası’nda bilanço ağırlaştı: 4 ölü | Video 27.10.2024 | 15:03 Hindistan’da ülkenin doğusundaki Odisha eyaleti ile Batı Bengal eyaletinde Perşembe gününden bu yana etkili olan Dana Tropik Fırtınası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hindistan'da etkili olan Dana Tropik Fırtınası'nda bilanço ağırlaşıyor. Odisha eyaleti ile Batı Bengal eyaletinde etkili olan fırtına nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Odisha'nın dağlık bölgelerinde etkili olan şiddetli yapışlar nedeniyle nehirlerdeki su seviyesi yükselirken, yaklaşık 20 köy sular altında kaldı. Çok sayıda kişi evlerinde mahsur kalırken, Batı Bengal hükümeti 83 bin kişiyi barınaklara yerleştirdi. Hindistanlı yetkililer, Perşembe günü yaklaşan tropik fırtına öncesinde 1 milyon 300 bin kişinin tahliye edildiğini duyurmuştu.