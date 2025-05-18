Video Dünya İsrail’in Gazze’de gece boyu düzenlediği saldırılarda can kaybı 125’e yükseldi | Video
İsrail’in Gazze’de gece boyu düzenlediği saldırılarda can kaybı 125’e yükseldi | Video

İsrail’in Gazze’de gece boyu düzenlediği saldırılarda can kaybı 125’e yükseldi | Video

18.05.2025 | 13:28

İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana Gazze Şeridi genelinde düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 125’e yükseldi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini kalıcı hale getirmek amacıyla perşembe gecesi başlattığı saldırılar devam ederken, yalnızca bir gecede yüzlerce can toprağa düştü. Filistinli sağlık görevlileri, İsrail'in gece yarısından bu yana Gazze Şeridi'nin genelinde düzenlediği yoğun bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısının 125'e yükseldiğini bildirdi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil el-Dekran, "Gece yarısından bu yana en az 100 şehidimiz var. İsrail bombardımanı ile sivil kayıt sisteminden tüm aileler silindi" dedi.

EN AZ 3 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ
Bölge genelinde son günlerde düzenlenen saldırılarda en az 3 Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybeden gazetecilerin kimlikleri Aziz el-Haccar, Nur Kandil ve Abdulrahman el-Abadleh olarak açıklandı.

Filistin medyası, el-Haccar'ın Gazze'nin kuzeyinde eşi ve çocuklarıyla birlikte, Nur Kandil'in ise, Deir el-Balah'taki evlerine düzenlenen saldırıda eşi ve bir bebeğiyle birlikte öldürüldüğünü aktardı.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden İsrail saldırılarında 230'dan fazla Filistinli gazeteci ve medya çalışanı hayatını kaybetti.

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