İsrail'in hastane saldırısında yüzlerce sivil şehit oldu! İşte o hastanenin son hali | Video
Son dakika haberleri: İsrail, 12 gündür Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. Gazze'ye elektrik, su ve yakıt akışını kesen katil İsrail, dün akşam El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu, en az 500 sivil şehit oldu. Kadın, çocuk, yaşlı demeden masum sivilleri katleden İsrail'in düzenlediği saldırı dünyayı ayağa kaldırdı. Hastanenin önceki ve sonraki haline ait görüntüler ise İsrail vahşetine bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan, yılda 45 bin hastaya hizmet veren hastane, 14 Ekim'de de İsrail'in roketli saldırısında zarar görmüş, 4 hastane çalışanı yaralanmıştı.
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