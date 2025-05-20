İsrailli şarkıcıdan skandal hareket! Gazze'deki soykırım görüntülerini konserinde izletti | Video
Gazze’nin tamamen yok edilmesi gerektiğini söyleyen İsrailli şarkıcı Eyal Golan’ın Paris’teki konserinde Gazze'deki saldırılar alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde izletildi.
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