Katliamcı İsrail'in Filistinlilere zulmü! Masum sivilleri esir alıp şarkı söyleyerek eğlendiler | Video
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 sivil şehit oldu. Tüm dünyanın gözü önünde soykırım işleyen katil İsrail askerlerinin ortaya çıkan yeni görüntüleri ise İsrail zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde; katil İsrail askerlerinin masum Filistinlileri esir alıp ellerini ayaklarını ve gözlerini bağladıktan sonra şarkı söyleyerek eğlendiği görüldü.
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