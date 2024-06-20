Video Dünya Meksika’yı Alberto tropikal fırtınası vurdu: 3 ölü | Video
Meksika’yı Alberto tropikal fırtınası vurdu: 3 ölü | Video

Meksika’yı Alberto tropikal fırtınası vurdu: 3 ölü | Video

20.06.2024 | 12:40

Meksika’nın Körfez kıyılarında etkili olan Alberto tropikal fırtınasında 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Meksika'nın Körfez kıyılarını Alberto tropikal fırtınası vurdu. Atlantik kasırga mevsiminin ilk fırtınası olan Alberto tropikal fırtınası, Meksika'nın kuzeydoğundaki ABD sınırına yakın bölgelerinde şiddetli yağışlara neden oldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne göre (NHC), Meksika'nın 217 km doğusundaki Tampico limanında etkili olan tropikal fırtınada rüzgarın saatteki hızı 80 kilometreye ulaştı. NHC açıklamasında, fırtınanın etkisini arttırabileceği uyarısında bulundu.

15 YAŞINDAKİ GENÇ NEHİRDE BOĞULDU
Nuevo Leon Valisi Samuel Garcia, Alberto fırtınasının neden olduğu şiddetli yağış ve sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Acil durum ekipleri, kentinde 15 yaşında bir kişinin ülkenin en büyük üçüncü şehri olan ve Nuevo Leon eyaletine bağlı Monterrey kenti dışında bir nehir akıntısına kapılarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Alberto tropikal fırtınanın ilerleyen saatlerde ABD'nin Texas eyaletinin güneyindeki Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde etkili olması bekleniyor. Fırtına nedeniyle bölgede şiddetli yağış ve rüzgarın yanı sıra sel bekleniyor. Ulusal Su Komisyonu (CONAGUA) nehir sularının yükselmesi, toprak kayması ve sel ihtimaline karşı bölge halkına "dikkatli olun" uyarısında bulundu.

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