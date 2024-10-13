Video Dünya Mısır’da tren kazasında vagonlar kanala düştü: 1 ölü, 21 yaralı | Video
Mısır’da tren kazasında vagonlar kanala düştü: 1 ölü, 21 yaralı | Video

Mısır’da tren kazasında vagonlar kanala düştü: 1 ölü, 21 yaralı | Video

13.10.2024 | 13:17

Mısır’da yolcu trenine bir lokomotifin arkadan çarpması sonucu yolcu trenine ait 2 vagon kanala düştü. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

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Mısır'da Asvan'dan başkent Kahire'ye gitmekte olan yolcu trenine Minya kentinde arkadan lokomotif çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolcu trenine ait 2 vagon İbrahimiye Kanalı'na düştü. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Mısır Ulusal Demiryolları (ENR), kazadan etkilenen vagonların lokomotiften ayrıldığını ve yolcu trenin Kahire'ye doğru seferine devam ettiği ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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