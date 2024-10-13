Mısır’da tren kazasında vagonlar kanala düştü: 1 ölü, 21 yaralı | Video
Mısır’da yolcu trenine bir lokomotifin arkadan çarpması sonucu yolcu trenine ait 2 vagon kanala düştü. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.
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