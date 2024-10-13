Mısır’da tren kazasında vagonlar kanala düştü: 1 ölü, 21 yaralı | Video 13.10.2024 | 13:17 Mısır’da yolcu trenine bir lokomotifin arkadan çarpması sonucu yolcu trenine ait 2 vagon kanala düştü. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mısır'da Asvan'dan başkent Kahire'ye gitmekte olan yolcu trenine Minya kentinde arkadan lokomotif çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolcu trenine ait 2 vagon İbrahimiye Kanalı'na düştü. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Mısır Ulusal Demiryolları (ENR), kazadan etkilenen vagonların lokomotiften ayrıldığını ve yolcu trenin Kahire'ye doğru seferine devam ettiği ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.