Video Dünya Navigasyon, otomobili tamamlanmamış köprüye yönlendirince 3 kişi öldü
Navigasyon, otomobili tamamlanmamış köprüye yönlendirince 3 kişi öldü

Navigasyon, otomobili tamamlanmamış köprüye yönlendirince 3 kişi öldü

27.11.2024 | 14:16

Hindistan’da uydu navigasyonunun yönlendirmesi sonucu, tamamlanmamış bir köprüden geçen bir otomobilin yaklaşık 30-50 metre yükseklikten düşmesiyle üç kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Navigasyon, otomobili tamamlanmamış köprüye yönlendirince 3 kişi öldü 00:29
Navigasyon, otomobili tamamlanmamış köprüye yönlendirince 3 kişi öldü 27.11.2024 | 14:16
Japonya’da Epsilon S roketinin motoru test sırasında patladı | Video 03:00
Japonya’da Epsilon S roketinin motoru test sırasında patladı | Video 26.11.2024 | 10:33
İsrail ordusu Gazze’de bir evi vurdu: En az 6 ölü, çok sayıda yaralı | Video 00:15
İsrail ordusu Gazze’de bir evi vurdu: En az 6 ölü, çok sayıda yaralı | Video 26.11.2024 | 08:44
Bilim insanları şaştı kaldı! Bu fareler araba sürebiliyor | Video 00:14
Bilim insanları şaştı kaldı! Bu fareler araba sürebiliyor | Video 21.11.2024 | 14:43
Duvara bantlanmış muz eseri 6,2 milyon dolara satıldı | Video 04:18
"Duvara bantlanmış muz" eseri 6,2 milyon dolara satıldı | Video 21.11.2024 | 12:51
SON DAKİKA! Rusya’dan Ukrayna’ya balistik füze | Video 01:10
SON DAKİKA! Rusya'dan Ukrayna'ya balistik füze | Video 21.11.2024 | 12:50
İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’ndaki yanardağ 7. kez patladı | Video 01:34
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ 7. kez patladı | Video 21.11.2024 | 10:22
İsrail Gazze’de sivilleri ve kurtarma ekiplerini hedef aldı: 13 ölü, çok sayıda yaralı | Video 01:29
İsrail Gazze’de sivilleri ve kurtarma ekiplerini hedef aldı: 13 ölü, çok sayıda yaralı | Video 20.11.2024 | 08:47
Elon Musk’ın şirketi SpaceX, Starship roketinin 6’ncı uçuş denemesini yaptı | Video 08:22
Elon Musk’ın şirketi SpaceX, Starship roketinin 6’ncı uçuş denemesini yaptı | Video 20.11.2024 | 08:47
İsrailli işgalciler Filistinlilere ait araçları ateşe verdi 01:29
İsrailli işgalciler Filistinlilere ait araçları ateşe verdi 20.11.2024 | 08:16
İsrail Gazze’de sivilleri ve kurtarma ekiplerini hedef aldı: 13 ölü, çok sayıda yaralı 01:29
İsrail Gazze’de sivilleri ve kurtarma ekiplerini hedef aldı: 13 ölü, çok sayıda yaralı 20.11.2024 | 08:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile sohbet gerçekleştirdi 02:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile sohbet gerçekleştirdi 19.11.2024 | 19:34
Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: 5 yaralı | Video 00:41
Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: 5 yaralı | Video 19.11.2024 | 14:38
Rusya’nın Karadeniz Filosu komutanına suikast anı ortaya çıktı | Video 03:34
Rusya'nın Karadeniz Filosu komutanına suikast anı ortaya çıktı | Video 19.11.2024 | 15:10
Gürcistan’da yol kapatıp çadır kuran protestoculara polis müdahalesi | Video 06:00
Gürcistan'da yol kapatıp çadır kuran protestoculara polis müdahalesi | Video 19.11.2024 | 13:10
2 dakikada otizm testi! Doktor paylaştı binlerce kez izlendi: Bu cevabı verenler gizli otizm yaşıyor! 01:00
2 dakikada otizm testi! Doktor paylaştı binlerce kez izlendi: "Bu cevabı verenler gizli otizm yaşıyor!" 19.11.2024 | 11:26
Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: 5 yaralı | Video 01:47
Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: 5 yaralı | Video 19.11.2024 | 08:48
Irak merkezli İslami Direniş Örgütü, İsrail’e İHA saldırısı düzenledi | Video 00:20
Irak merkezli İslami Direniş Örgütü, İsrail’e İHA saldırısı düzenledi | Video 19.11.2024 | 08:48
İsrail, Beyrut’un merkezine saldırdı: 5 ölü, 24 yaralı | Video 01:03
İsrail, Beyrut’un merkezine saldırdı: 5 ölü, 24 yaralı | Video 19.11.2024 | 08:48
İsrail’e ait önleme füzesi Ürdün’e düştü | Video 00:47
İsrail’e ait önleme füzesi Ürdün’e düştü | Video 18.11.2024 | 12:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA