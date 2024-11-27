Navigasyon, otomobili tamamlanmamış köprüye yönlendirince 3 kişi öldü

Hindistan’da uydu navigasyonunun yönlendirmesi sonucu, tamamlanmamış bir köprüden geçen bir otomobilin yaklaşık 30-50 metre yükseklikten düşmesiyle üç kişi hayatını kaybetti.