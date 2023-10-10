Ordunun uyarısı sonrası İsrail’de halk marketlere akın etti | Video 10.10.2023 | 08:59 İsrail ordusunun en az 72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapılması uyarısının ardından halk marketlere akın etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail ordusu tarafından halka en az 72 saat boyunca yetecek yiyecek ve su stoku yapılması uyarısı yapıldı. Uyarıda, "Çatışmalar uzun sürebilir ve her ailenin su, yiyecek, ilaç ve acil durumlar için gerekli ekipmana sahip olmasını sağlaması önemlidir" denildi. Halktan en yakın sığınağın nerede olduğunu belirlemesi istenilen uyarıda, sığınağa giden açık bir yol olduğundan emin olunması tavsiye edildi.

Ordu, söz konusu uyarının yeni olmadığını ve her zaman yürürlükte olduğunu belirtse de halk uyarının ardından marketlere akın etti. Uyarının ardından market raflarının boşaldığı ve kasalarda uzun kuyruklar olduğu görüldü.