Pakistan’da bağımsızlık günü kutlamalarında havaya ateş açıldı: 3 ölü | Video

14.08.2025 | 10:41

Pakistan’ın Karaçi kentinin farklı bölgelerinde yapılan 78. bağımsızlık yıldönümü kutlamalarında havaya ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 75 kişi de yaralandı.

Pakistan, bağımsızlık gününü ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen etkinliklerle kutladı. Ülkenin Karaçi kentinin farklı bölgelerinde, 78. bağımsızlık yıldönümü kutlamalarında düzenlenen havai fişek gösterisi sırasında havaya ateş açılmasıyla kaos çıktı. Pakistanlı yetkililer, havaya açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini 75 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sağlık yetkilileri, farklı olaylarda 75 kişinin de yaralandığını aktarırken polis kentin Liaquatabad, Korangi, Lyari, Mehmoodabad, Akhtar Colony, Keamari, Jackson, Baldia, Orangi Town and Paposh Nagar bölgelerinde havaya ateş açıldığını bildirdi.

Polis havaya ateş açılmasına ilişkin 20 şüphelinin göz altına alındığını kaydetti. Geçtiğimiz yıl en az 95 kişi, 2023 yılında ise 80 kişi kutlamalarda havaya açılan ateş sonucu yaralanmıştı.

