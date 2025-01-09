Pencereden evin içine giren havai fişek, kadını yaktı | Video
Brezilya'nın Navegantes şehrinde, yılbaşı gecesi dışarıdaki havai fişek gösterisini izleyen bir kadın, bir havai fişeğin evin içine girmesi nedeniyle ölümden döndü. Elleri ve göğüs bölgesinde ikinci derece yanıklar oluşan Bianca Miranda isimli talihsiz kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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