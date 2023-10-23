Siyonist Haham'dan skandal sözler: "Tanrı bize çocukları öldürmemizi emrediyor" | Video
İşgalci İsrail Filistin'de çoluk çocuk ayırmadan sivillerin üzerine bomba yağdırıyor. 2 binden fazla çocuk İsrail tarafından katledilirken Siyonist Haham Yaron Reuven skandal ifadeler kullandı. İsrailli Haham Yaron Reuven, "Tanrı bize çocukları öldürmemizi emrediyor. Kutsal kitabımız savaş zamanında kimseyi sağ bırakmamamızı emrediyor. Merhamet yok." dedi.
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