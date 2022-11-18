SON DAKİKA: Doğalgaz destek ödemeleri başladı! Peki başvuru nasıl yapılıyor? İşte e-Devlet doğalgaz destek ödemesi başvuru linki
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Son dakika Doğalgaz destek ödemesi haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını, 336 bin haneye toplam 271,7 milyon lira destek verildiğini açıkladı. Peki kimler yararlanabilecek, başvuru nasıl yapılıyor? İşte e-Devlet doğalgaz destek ödemesi başvuru linki..