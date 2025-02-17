Video Ekonomi Vizyon Reasürans ve Sigorta Brokerliği Genel Müdürü Hasan Ekmen: "Sigorta, bir ihtiyaç olarak benimsenmeli"
Vizyon Reasürans ve Sigorta Brokerliği Genel Müdürü Hasan Ekmen:

Vizyon Reasürans ve Sigorta Brokerliği Genel Müdürü Hasan Ekmen: "Sigorta, bir ihtiyaç olarak benimsenmeli"

17.02.2025 | 09:24

Vizyon Reasürans ve Sigorta Brokerliği Genel Müdürü Hasan Ekmen ve Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Çınar, SABAH TV'ye açıklamalarda bulundu.

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