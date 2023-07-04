Video Ekonomi Yeni dönem resmen başladı! Tapu işlemleri artık noterden yapılabiliyor | Video
Yeni dönem resmen başladı! Tapu işlemleri artık noterden yapılabiliyor | Video

Yeni dönem resmen başladı! Tapu işlemleri artık noterden yapılabiliyor | Video

04.07.2023 | 10:10

Ev alıp satacakları ilgilendiren karar geldi. Tapu satışlarında yeni dönem bugün itibariyle resmen başladı. Alınan karara göre, ev alım satım işlemleri noterlerde de yapılabilecek. Noterler, satışı yapılacak gayrimenkule ilişkin tüm bilgileri kontrol edecek. Peki noterde ev satışı nasıl olacak? Noterde ev satım ücreti ne kadar olacak? Tapu harcı ödenecek mi? Süreç nasıl işleyecek? İşte tüm merak edilenler.

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