Video Ekonomi Yerli su altı robotu 'Kaşif' görevine başladı

Yerli su altı robotu 'Kaşif' görevine başladı

Yerli su altı robotu 'Kaşif' görevine başladı
18.10.2020 | 12:39

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu Kaşif'in, Fatih sondaj gemisinde görevine başladığını bildirdi.

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