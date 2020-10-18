Yerli su altı robotu 'Kaşif' görevine başladı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu Kaşif'in, Fatih sondaj gemisinde görevine başladığını bildirdi.