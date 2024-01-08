Video Haber Bakan Koca nezleye karşı uyardı | Video
Bakan Koca nezleye karşı uyardı | Video

Bakan Koca nezleye karşı uyardı | Video

08.01.2024 | 11:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, soğuk havaların başlamasıyla kapalı ortamda geçirilen süre arttığı için üst solunum yolu enfeksiyonlarından nezlenin daha hızlı yayıldığını belirtti. Bakan Koca, paylaşımında Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ünal'ın, hastalığın bulaşmasını önlemek için neler yapılması gerektiğini aktaran videosuna yer verdi.

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