Başkan Erdoğan: "Gazze uluslararası sistemin enkazıdır" | Video

Şanghay Zirvesi’nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in durdurulması, kalıcı ateşkesi kabul etmeye zorlanması lazım, bunun için de İsrail yönetimi üzerindeki baskının artırılarak sürdürülmesi gerekiyor. Barış, güvenlik, istikrar ve refah üreten etkili ve tüm insanlığı kucaklayıcı bir uluslararası sistemin inşası için tüm engellemelere rağmen çalışıyoruz" dedi.