Gazze'den tahliye edilen 107 kişi daha İstanbul’a getirildi
İsrail'in saldırıları sonucu kan gölüne dönen Gazze’den Mısır’a tahliye edilen 107 kişilik kafile daha Türkiye’ye getirildi. İstanbul Havalimanı’na getirilen Türk vatandaşları Gazze’de yaşadıklarını anlattı.
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