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OTOMATİK OYNAT
04:00
Melih Altınok | Ertuğrul Özkök yazsa ne yazar yazmasa ne yazar 12.11.2021 | 14:55
00:09
İBB'den su ve ekmeğe zam | Video 12.11.2021 | 14:46
03:35
Engin Ardıç | Futbol insanı 12.11.2021 | 14:40
03:47
Başkan Erdoğan ile liderler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda | Video 12.11.2021 | 14:28
07:29
Yavuz Donat | Darbenin yok ettiği inançlar, yarınlar 12.11.2021 | 14:38
04:19
Mahmut Övür | Türkkan, İP’in gerçek yüzüdür 12.11.2021 | 11:51
05:14
02:10
Mehmet Barlas | Erdoğan yeniden seçilmeli 12.11.2021 | 10:45
02:29
Çatı davası sanığı firari FETÖ’cüyü aldığı önlemler de gizleyemedi | Video 12.11.2021 | 09:19
05:02
02:23
Ortaca’da köpek balıkları görüntülendi | Video 12.11.2021 | 00:28
01:39
Şehit Kaymakam Safitürk’ün babasından Türkkan’a tepki | Video 11.11.2021 | 22:13
00:33
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tezkere mesajı | Video 11.11.2021 | 22:03
01:41
02:16
03:22
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan CHP ve İYİ Parti'ye tezkere mesajı | Video 11.11.2021 | 20:19
00:48
06:05
26:23
Yavuz Donat'ın 12.11.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...