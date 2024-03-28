Dilan Polat ve Nez Demir’in hakaret davasında karar! Mahkemede gözyaşlarına boğuldular | Video

Dilan Polat'a hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla 2 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Nez Demir hakim karşısına çıktı. Duruşma boyunca SEGBİS sistemiyle katılan Dilan Polat ve mahkeme salonunda bulunan Nez Demir gözyaşlarına boğulurken Polat'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine mahkeme, davanın düşmesine karar verdi.