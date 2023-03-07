Hababam Sınıfı'nda Semra Öğretmen ve İnek Şaban'ın bu sahnesi unutulmadı | Video

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde öğrenciler tarafından canından bezdirilen 'Semra Öğretmen' masumluğu ve güzelliğiyle hafızalara kazındı. Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı ile tanınan Semra Özdamar, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Şimdilerde 66 yaşında olan Hababam Sınıfı'nın 'Semra Öğretmen'i son hali ile "Zaman çok acımasız" dedirtti.