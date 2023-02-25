Mustafa Keser depremzedelere moral gecesinde dengesini kaybetti, havuza düştü! İşte o anlar... | Video

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık iki şiddetli depremin ardından Türkiye, yaralarını sarmak için uğraşıyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde depremzedelere moral vermek için organize edilen gecede sahne alan ünlü türkücü Mustafa Keser, talihsiz bir kaza geçirdi. Moral gecesinde sahneye doğru yürürken ayağı zemine takılan türkücü Mustafa Keser, dengesini kaybedip havuza düştü. O anlar kameralara böyle yansıdı...