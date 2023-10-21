Öykü Gürman ile Fatih İçmeli sessiz sedasız evlendi! | Video
Geçtiğimiz sene ocak ayında Paris'te sevgilisi Fatih İçmeli'den evlilik teklifi alan şarkıcı Öykü Gürman, muradına erdi. Fatih İçmeli ile Öykü Gürman, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaevine girdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
Öykü Gürman ile Fatih İçmeli sessiz sedasız evlendi! | Video 21.10.2023 | 11:22
00:31
01:25
Ajda Pekkan Harbiye konserinde ‘kedi kadın’ oldu! 16.10.2023 | 22:54
00:50
Mauro Icardi’nin “Aşkın Olayım” performansı… 16.10.2023 | 22:24
02:06
Ünlü oyuncu Erkan Can alkollü araç kullanırken kaza yaptı | Video 16.10.2023 | 09:10
00:16
00:35
01:17
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses bebeklerine ne isim koyacak? 09.10.2023 | 20:21
00:10
Serenay Sarıkaya’dan annesinin ilişkisi hakkındaki soruya yanıt | Video 09.10.2023 | 11:04
00:15
00:49
Hülya Avşar'dan yaza veda paylaşımı! Havuz başında böyle dans etti | Video 06.10.2023 | 09:41
00:19
Emre Altuğ’dan eski eşi Çağla Şıkel’le ilgili soruya dikkat çeken yanıt 05.10.2023 | 22:24
00:36
01:08
02:50
02:23
Ece Ronay’ın avukatı: “Müvekkilim tehditler aldı” | Video 28.09.2023 | 10:36
01:01
00:15
05:32
Seda Fettahoğlu neden öldü? Ünlü oyuncunun parkta cesedi bulunmuştu | Video 27.09.2023 | 15:51