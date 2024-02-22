Video Magazin Serenay Sarıkaya’nın annesi Umran Seyhan sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi!
Serenay Sarıkaya’nın annesi Umran Seyhan sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi!

Serenay Sarıkaya’nın annesi Umran Seyhan sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi!

22.02.2024 | 18:37

Magazin gündemi Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak ilişki yaşadığı iddiasıyla sarsılmıştı. Ümran Seyhan ve Kenan Tosun çifti, iddiaları başta yalanlarken gerçek Kenan Tosun’un boşanmasıyla ortaya çıktı. Ünlü çift, uzun bir aradan sonra ilk kez birlikte ve el ele görüntülendi. İşte Serenay Sarıkaya’nın annesi Umran Seyhan’ın sevgilisi Kenan Tosun’la o anları!

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