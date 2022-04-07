Video Medya Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı 26. Bölüm 2. Fragmanı izle! “Ya onu bize verirsiniz ya da savaş başlar”
Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı 26. Bölüm 2. Fragmanı izle! “Ya onu bize verirsiniz ya da savaş başlar”

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı 26. Bölüm 2. Fragmanı izle! “Ya onu bize verirsiniz ya da savaş başlar”

07.04.2022 | 11:38

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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Seyircilerin merakla beklediği Barbaroslar fragmanı yayınlandı. Türklere savaşmaktan başka çare bırakmayan Venedikliler için hesap günü geliyor. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 26. Bölüm 2. Fragmanı izle! İşte Barbaroslar yeni bölüm fragmanı…

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Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Aslantepe ve Pelin Akil gibi isimlerin paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü ile heyecan yaratıyor. Savaş günü gelip çatıyor. Oruç Reis ve Hızır Reis'in savaşı başlattığı yeni bölüm şimdiden gündemde. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 26. Bölüm 2. Fragmanı izle! İşte Barbaroslar yeni bölüm fragmanı…

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