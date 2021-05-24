Video Medya 'Bozkır Arslanı Celaleddin' 2. bölüm 2. fragmanı... "Bu kağıtta beni tahttan indirmek isteyen komutanların isimleri yazılı!" | Video

'Bozkır Arslanı Celaleddin' 2. bölüm 2. fragmanı... "Bu kağıtta beni tahttan indirmek isteyen komutanların isimleri yazılı!" | Video

'Bozkır Arslanı Celaleddin' 2. bölüm 2. fragmanı...
24.05.2021 | 21:55

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'Bozkır Arslanı Celaleddin' 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 'Bozkır Arslanı Celaleddin' heyecan dolu yeni bölümüyle Cuma saat 20.00'de atv'de!

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