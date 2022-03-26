Gönül Dağı 57. son bölüm canlı izle! Gönül Dağı yeni bölüm izle

Ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı Gönül Dağı 57. bölüm TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluştu. Dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 26 Mart 2022 Cumartesi tarihinde 57. bölüm ile ekranlara geldi.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı, 57. bölümüyle seyircilerle buluşacak. Peki, Gönül Dağı'nın merakla beklenen 57. bölümünde neler yaşandı? Gönül Dağı dizisi yeni bölüm izle...

GÖNÜL DAĞI 57. SON BÖLÜM CANLI İZLE!

Ağılın yanmasıyla yıkılan amcaoğulları her şeyi tamir etmek için kolları sıvarlar. Veysel'in de teklifi kabul etmesiyle yeniden kenetlenen amcaoğulları nasıl bir yol izleyecektir? Rıfat, düğün hazırlıklarına başlarken Meryem'in bazı tereddütleri vardır. Meryem her geçen gün daha karmaşık bir ruh haline bürünürken, Rıfat ve Meryem nasıl bir sona sürüklenecektir?

Diğer yandan Kenan'ın durumunun duyulması olumsuz tepkilere neden olurken, Kenan için şartlar iyice zorlaşmaya başlar. Elif, bu süreçte ona destek olmaya çalışsa da Kenan bu zorlu süreçle baş edebilecek midir?