Video Medya Gönül Dağı 57. son bölüm canlı izle! Gönül Dağı yeni bölüm izle
Gönül Dağı 57. son bölüm canlı izle! Gönül Dağı yeni bölüm izle

Gönül Dağı 57. son bölüm canlı izle! Gönül Dağı yeni bölüm izle

26.03.2022 | 19:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gönül Dağı 57. son bölüm canlı izle! Gönül Dağı yeni bölüm izle 00:58
Gönül Dağı 57. son bölüm canlı izle! Gönül Dağı yeni bölüm izle 26.03.2022 | 19:56
Yalnız Kurt 9. Bölüm Tek Parça izle! ATV Yalnız Kurt Son Bölüm Full izle | Video 04:13
Yalnız Kurt 9. Bölüm Tek Parça izle! ATV Yalnız Kurt Son Bölüm Full izle | Video 26.03.2022 | 11:10
Aziz 19. Bölüm Kesintisiz Tek Parça izle! Aziz Son Bölüm Tamamı izle | Video 00:57
Aziz 19. Bölüm Kesintisiz Tek Parça izle! Aziz Son Bölüm Tamamı izle | Video 26.03.2022 | 10:35
Rusya Ukrayna savaşı- İnternet tamamen kesilir mi? Teknoloji orduları devrede 06:38
Rusya Ukrayna savaşı- İnternet tamamen kesilir mi? Teknoloji orduları devrede 25.03.2022 | 15:57
Ukrayna savaşı Avrupa’da yayılır mı? Balkanlar’ın kaderi Türkiye’nin elinde 06:44
Ukrayna savaşı Avrupa’da yayılır mı? Balkanlar’ın kaderi Türkiye’nin elinde 25.03.2022 | 15:56
Taşınan şehirler! Her yıl toplanıp evlerini başka bir yere götürüyorlar 04:18
Taşınan şehirler! Her yıl toplanıp evlerini başka bir yere götürüyorlar 25.03.2022 | 15:56
Avrupa’da şimdi de Ukraynalı çocuklar kaçırılıyor 03:40
Avrupa’da şimdi de Ukraynalı çocuklar kaçırılıyor 25.03.2022 | 15:56
Dünya hangi vahşetleri sessizce izliyor? 04:02
Dünya hangi vahşetleri sessizce izliyor? 25.03.2022 | 15:56
Küresel sistem sil baştan yazılıyor! Rusya Ukrayna savaşının Türkiye’ye etkileri neler olacak? 06:10
Küresel sistem sil baştan yazılıyor! Rusya Ukrayna savaşının Türkiye’ye etkileri neler olacak? 25.03.2022 | 15:55
Ali Poyrazoğlu ilk kez açıkladı O halimle sahneye çıktım... Arkamdan ’Hitler’ diye bağırıyorlardı 34:34
Ali Poyrazoğlu ilk kez açıkladı "O halimle sahneye çıktım... Arkamdan 'Hitler' diye bağırıyorlardı" 24.03.2022 | 16:46
Güven Kıraç: Falakaya yatırdılar... Sopa ayağımın altında kırıldı! 21:42
Güven Kıraç: "Falakaya yatırdılar... Sopa ayağımın altında kırıldı!" 24.03.2022 | 10:48
2022 Temel İslam Ansiklopedisi tekrar kampanyası 00:38
2022 Temel İslam Ansiklopedisi tekrar kampanyası 25.03.2022 | 10:35
Camdaki Kız son bölüm izle: Kanal D Camdaki Kız 36. Bölüm FULL İZLE | Kesintisiz, Tamamı HD TEK PARÇA | Video 01:00
Camdaki Kız son bölüm izle: Kanal D Camdaki Kız 36. Bölüm FULL İZLE | Kesintisiz, Tamamı HD TEK PARÇA | Video 25.03.2022 | 08:37
Acun Ilıcalı diskalifiye haberini resmen açıkladı! Survivor’da herkesi şaşırtan diskalifiye | Video 01:45
Acun Ilıcalı diskalifiye haberini resmen açıkladı! Survivor’da herkesi şaşırtan diskalifiye | Video 25.03.2022 | 09:14
Mustafa Kemal’in romanı Herkesin bir Atatürk’ü olması onun gerçek kimliğine en çok zarar veren şey 27:09
Mustafa Kemal'in romanı "Herkesin bir Atatürk'ü olması onun gerçek kimliğine en çok zarar veren şey" 24.03.2022 | 10:48
Arda Kural her şeyi anlattı Sokakta yaşamadım... Tinerci arkadaşlarım vardı 41:34
Arda Kural her şeyi anlattı "Sokakta yaşamadım... Tinerci arkadaşlarım vardı" 24.03.2022 | 10:50
Ben yıllarca psikolojik şiddet gördüm Emir Sarıgül’ün eski eşi Fatoş Altınbaş sessizliğini bozdu 29:28
"Ben yıllarca psikolojik şiddet gördüm" Emir Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş sessizliğini bozdu 24.03.2022 | 10:48
Arda Kural ilk kez anlattı ’Yıldız Asyalı’ya ulaşıp aşk yaşamak için oraya gittim!’ 03:24
Arda Kural ilk kez anlattı 'Yıldız Asyalı'ya ulaşıp aşk yaşamak için oraya gittim!' 24.03.2022 | 10:47
Sadakatsiz son bölüm izle: Kanal D Sadakatsiz 53. Bölüm FULL İZLE | Tamamı, TEK PARÇA | Video 00:59
Sadakatsiz son bölüm izle: Kanal D Sadakatsiz 53. Bölüm FULL İZLE | Tamamı, TEK PARÇA | Video 24.03.2022 | 09:21
Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Tek Parça izle! Üç Kız Kardeş Son Bölüm Full izle | Video 01:07
Üç Kız Kardeş 5. Bölüm Tek Parça izle! Üç Kız Kardeş Son Bölüm Full izle | Video 23.03.2022 | 09:24

Ünlü isimlerin başrollerini paylaştığı Gönül Dağı 57. bölüm TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluştu. Dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi 26 Mart 2022 Cumartesi tarihinde 57. bölüm ile ekranlara geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı, 57. bölümüyle seyircilerle buluşacak. Peki, Gönül Dağı'nın merakla beklenen 57. bölümünde neler yaşandı? Gönül Dağı dizisi yeni bölüm izle...

GÖNÜL DAĞI 57. SON BÖLÜM CANLI İZLE!

Ağılın yanmasıyla yıkılan amcaoğulları her şeyi tamir etmek için kolları sıvarlar. Veysel'in de teklifi kabul etmesiyle yeniden kenetlenen amcaoğulları nasıl bir yol izleyecektir? Rıfat, düğün hazırlıklarına başlarken Meryem'in bazı tereddütleri vardır. Meryem her geçen gün daha karmaşık bir ruh haline bürünürken, Rıfat ve Meryem nasıl bir sona sürüklenecektir?
Diğer yandan Kenan'ın durumunun duyulması olumsuz tepkilere neden olurken, Kenan için şartlar iyice zorlaşmaya başlar. Elif, bu süreçte ona destek olmaya çalışsa da Kenan bu zorlu süreçle baş edebilecek midir?

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA