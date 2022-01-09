Sinan Özedincik ve Sonat Bahar’ın sunduğu A Para ‘Biz Bize’nin 8 Ocak 2022 Cumartesi yayını

Sinan Özedincik ile Sonat Bahar'ın sunduğu Biz Bize programı a para ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Programın bu haftaki konukları Serkan Çağrı, Elif Buse Doğan, Soner Arıca ve Anjelika Akbar, hem sohbetleriyle hem de şarkılarıyla ekran başındakilere keyifli bir sabah yaşattı.