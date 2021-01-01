Video Medya Sultan Fatih'in, Turhan oğlu Ömer Bey'e hediyesi... Akıncı 1. bölüm böyle başladı! | Video

Sultan Fatih'in, Turhan oğlu Ömer Bey'e hediyesi... Akıncı 1. bölüm böyle başladı! | Video

Sultan Fatih'in, Turhan oğlu Ömer Bey'e hediyesi... Akıncı 1. bölüm böyle başladı! | Video
01.01.2021 | 20:05

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Atv'nin merakla beklenen dizisi Akıncı 1 Ocak'ta ekranlara merhaba dedi. Akıncı, işte bu sahneyle başladı.

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