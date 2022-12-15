Abdülkadir Ömür'den SABAH TV'ye özel şampiyonluk sözleri

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi"nde SABAH TV'ye konuştu. "Farklı sistemler denediğimiz bir kamp dönemi oldu" diyen Bordo-Mavili oyuncu şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuştu.