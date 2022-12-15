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OTOMATİK OYNAT
01:02
Abdülkadir Ömür'den SABAH TV'ye özel şampiyonluk sözleri 15.12.2022 | 16:55
03:04
02:37
Fransa-Fas maçı sonrası Brüksel’de olaylar çıktı | Video 15.12.2022 | 08:56
02:29
Fas'ın başkenti Rabat’ta sevinç ve hüzün bir arada | Video 15.12.2022 | 08:56
01:14
Galatasaray - Lazio maçı CANLI İZLE | Video 13.12.2022 | 16:54
02:29
ARJANTİN - HIRVATİSTAN TRT1 CANLI İZLE DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI 13.12.2022 | 16:19
04:51
Victor Nelsson: "Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum" | Video 11.12.2022 | 16:22
00:22
Messi ve Weghorst arasında gerginlik: "Ne bakıyorsun aptal" 10.12.2022 | 10:39
03:49
Umut Nayir'den Şenol Güneş ve Mauro Icardi'ye övgüler! 09.12.2022 | 10:29
01:24
00:36
Serdar Dursun açıkladı! Ronaldo mu Messi mi? | Video 08.12.2022 | 10:53
00:42
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05:29
Bakan Kasapoğlu: "Türkiye’de gençlik ve spor devrimine imza attık" | Video 07.12.2022 | 09:44
03:47
Fas'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmesi coşkuyla kutlandı | Video 07.12.2022 | 08:36
00:26
Antalya'da Fenerbahçe'yi karşılayan taraftarlara Volkan Demirel sürprizi! 06.12.2022 | 13:54
01:29
Dili boğazına kaçan sporcuya erken müdahale hayat kurtardı | Video 05.12.2022 | 13:55
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Rakibi ile çarpışan kalecinin elmacık kemiği kırıldı | Video 05.12.2022 | 08:47
04:26
Jorge Jesus: "Sakatlıklar önemli oyuncularımızı takımdan ayrı tuttu" | Video 04.12.2022 | 08:37
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Marek Hamsik: "2 favorim var; Brezilya ve Arjantin" | Video 01.12.2022 | 13:19
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi"nde SABAH TV'ye konuştu. "Farklı sistemler denediğimiz bir kamp dönemi oldu" diyen Bordo-Mavili oyuncu şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuştu.