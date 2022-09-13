Adana Demirspor 3-2 Trabzonspor MAÇ SONU | Murat Sancak "Son zamanların en güzel maçlarından biriydi" | Video

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan'ın kararları taraftarlar ve futbolcular tarafından eleştirilirken, Belhanda'nın iptal edilen golü maça damga vurdu.