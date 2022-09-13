Video Spor Adana Demirspor 3-2 Trabzonspor MAÇ SONU | Murat Sancak "Son zamanların en güzel maçlarından biriydi" | Video
Adana Demirspor 3-2 Trabzonspor MAÇ SONU | Murat Sancak

Adana Demirspor 3-2 Trabzonspor MAÇ SONU | Murat Sancak "Son zamanların en güzel maçlarından biriydi" | Video

13.09.2022 | 00:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana Demirspor 3-2 Trabzonspor MAÇ SONU | Murat Sancak Son zamanların en güzel maçlarından biriydi | Video 01:06
Adana Demirspor 3-2 Trabzonspor MAÇ SONU | Murat Sancak "Son zamanların en güzel maçlarından biriydi" | Video 13.09.2022 | 00:41
Beşiktaş 0-1 Başakşehir MAÇ SONU | Beşiktaş’tan hakeme sert tepki Bu hakemlerle bu iş olmaz 05:56
Beşiktaş 0-1 Başakşehir MAÇ SONU | Beşiktaş'tan hakeme sert tepki "Bu hakemlerle bu iş olmaz" 12.09.2022 | 22:56
Burhan Akbudak’tan Dünya Şampiyonası’nda altın madalya | Video 00:53
Burhan Akbudak’tan Dünya Şampiyonası’nda altın madalya | Video 12.09.2022 | 22:56
SON DAKİKA: Arda Turan futbolu bıraktı! Duygusal veda... | Video 00:28
SON DAKİKA: Arda Turan futbolu bıraktı! Duygusal veda... | Video 12.09.2022 | 15:44
Dursun Özbek Galatasaray Avrupa’dır, Galatasaray Avrupalıdır | Video 04:06
Dursun Özbek "Galatasaray Avrupa’dır, Galatasaray Avrupalıdır" | Video 12.09.2022 | 00:35
Okan Buruk’tan Icardi ve Mata açıklaması Önümüzdeki günlerde... | Video 19:22
Okan Buruk'tan Icardi ve Mata açıklaması "Önümüzdeki günlerde..." | Video 12.09.2022 | 00:34
Francesco Totti, eşi Ilary Blasi’nin kendisini nasıl aldattığını itiraf etti | Video 01:57
Francesco Totti, eşi Ilary Blasi'nin kendisini nasıl aldattığını itiraf etti | Video 11.09.2022 | 23:27
Kasımpaşa 2-3 Galatasaray MAÇ SONU | Erman Toroğlu: Hakemlerin bundan kurtulması lazım | Video 04:15
Kasımpaşa 2-3 Galatasaray MAÇ SONU | Erman Toroğlu: "Hakemlerin bundan kurtulması lazım" | Video 11.09.2022 | 22:35
Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı | Video 05:14
Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı | Video 11.09.2022 | 20:43
Sivasspor’da Rıza Çalımbay’dan taraftarla tartışan Caner’e tepki Artık zor oynar | Video 08:43
Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan taraftarla tartışan Caner'e tepki "Artık zor oynar" | Video 11.09.2022 | 20:29
KASIMPAŞA - GALATASARAY | CANLI | İLK 11’LER BELLİ OLDU 02:26
KASIMPAŞA - GALATASARAY | CANLI | İLK 11'LER BELLİ OLDU 11.09.2022 | 19:04
Galatasaray flaş transferleri bu video ile duyurdu | Video 01:10
Galatasaray flaş transferleri bu video ile duyurdu | Video 09.09.2022 | 10:05
Jorge Jesus: “Lucescu istatistiklere baksın” | Video 09:45
Jorge Jesus: “Lucescu istatistiklere baksın” | Video 09.09.2022 | 08:53
Michy Batshuayi: Atmış olduğum gol bana öz güven aşıladı | Video 01:43
Michy Batshuayi: "Atmış olduğum gol bana öz güven aşıladı" | Video 09.09.2022 | 08:47
Mircea Lucescu’dan ilginç sözler Fenerbahçe çok fazla faul yaptı | Video 01:38
Mircea Lucescu'dan ilginç sözler "Fenerbahçe çok fazla faul yaptı" | Video 09.09.2022 | 08:41
Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 00:24
Fenerbahçe Dinamo Kiev CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 08.09.2022 | 15:54
Ferencvaros Trabzonspor CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 00:29
Ferencvaros Trabzonspor CANLI İZLE UEFA Avrupa Ligi EXXEN link 08.09.2022 | 15:54
Galatasaray’ın yeni transferi Juan Mata, İstanbul’a geldi 01:03
Galatasaray’ın yeni transferi Juan Mata, İstanbul’a geldi 08.09.2022 | 11:31
Galatasaray’ın flaş transferi Mauro Icardi, İstanbul’a geldi | Video 03:47
Galatasaray'ın flaş transferi Mauro Icardi, İstanbul'a geldi | Video 08.09.2022 | 08:51
Tottenham Marsilya Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 01:04
Tottenham Marsilya Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN CANLI İZLE 07.09.2022 | 15:16

Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan'ın kararları taraftarlar ve futbolcular tarafından eleştirilirken, Belhanda'nın iptal edilen golü maça damga vurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA