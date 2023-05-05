Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş şampiyon olsa bile ligin böyle tescil edilmesini kabul etmeyeceğim" | Video
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi gelecek federasyon seçimlerinde desteklemeyeceğini söyleyerek, "Tutup MHK başkanı değiştirmek yerine kendiniz gidebilirsiniz. TFF’nin baştan aşağı değişmesi lazım" dedi. Çebi ayrıca şampiyon olsalar dahi ligin böyle tescil edilmesini kabul etmeyeceğini belirtti.
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