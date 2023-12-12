Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı!
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın bitiş düdüğü ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısının ardından liglerin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.
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