Austria Wien - Galatasaray Maçı TIKLA CANLI İZLE | GSTV YOUTUBE LİNKİ 14.07.2023 | 14:29 Son şampiyon Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında bu akşam Austria Wien ile karşılaşacak. Leipzig'in başarılı sol beki Angelino'yu kadrosuna katan Galatasaray'da gözler Mauro Icardi ve transferde adı geçen Paredes'te. İki ismin yakın zamanda Galatasaray kadrosuna katılması beklenirken, bu akşam yeni transfer Angelino'nun da Austria Wien karşısında süre alması bekleniyor. İlk iki hazırlık maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet alan Galatasaray, Austira Wien karşısında galibiyeti hedefliyor. Bu akşam saat 20:30'da başlayacak olan Austria Wien - Galatasaray maçını GS TV ve GS TV Youtube kanalından izleyebilirsiniz. https://www.youtube.com/@Galatasaray/streams VİDEO DEVAM EDİYOR

Hazırlık dönemindeki ilk maçını Kocaeli'de Hull City'ye karşı oynayan ve 4-3 mağlup olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'daki ilk maçında Macar ekibi Kisvarda'yı Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, Avusturya kampındaki ikinci maçını ülkenin köklü ekiplerinden Austria Wien ile oynayacak. Cimbom, rakibini mağlup edip moral depolamak istiyor. Sarı Kırmızılı ekipte yeni transfer Angelino'nun da ilk kez Sarı Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Bu akşam Generali Arena'da oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Austria Wien-Galatasaray maçı GSTV'den canlı yayınlanacak.