Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi | Video 30.07.2024 | 14:31 Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade verdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Haziran 2024 tarihinde yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade veren Yıldırım, ifade işlemlerinin ardından bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.