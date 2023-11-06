Burak Yılmaz: "Başkanımın elini öper, ayrılırım" | Video 06.11.2023 | 08:58 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, 3-2 yenildikleri Antalyaspor maçındaki hakem kararlarına eleştiride bulunarak, hakemlerin keyfine göre doğradığını söyledi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşme yapacağını aktaran Yılmaz, "Ben yarın saygılı bir şekilde başkanımın elini öper, ayrılırım. Ama kalıyorsam da birkaç isteğim olacak" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, hakem yönetimine tepki gösterdi. Federasyona da eleştiride bulunan Yılmaz, yabancı hakem yerine Türk hakemlerine destek verdiklerini ancak sahada doğrandıklarını vurgulayarak, "Keyfine göre 2 hafta maç verme. Beşiktaş'ın penaltısını vermemek bu kadar kolay mı? Bu kadar mı kolay. Nasıl ağabey ya. 'Biz güveniyoruz, inanıyoruz, Türk hakemleri' diyorlar. Yabancı hakem diye bağırıyorlar, 'Hayır bu bizim insanımız' diyoruz. Ama keyfine göre, bir maç bizi doğra, bir maç şunu doğra. Böyle bir şey yok. Fenerbahçe de şikayet edecek, Galatasaray da şikayet edecek, bizi yapılanları görüyorsunuz. Bu nedir? Beşiktaş'ta kaos var, biz de vuralım. Beşiktaş'ta kaos falan yok. Şimdi başkanımla görüşeceğim, hiç merak etmesin herkes. Ben yarın başkanıma saygılı bir şekilde elini öper ayrılırım. Ama kalıyorsam da birkaç isteğim olacak. Çok net" ifadelerini kullandı.