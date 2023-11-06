Burak Yılmaz: "Başkanımın elini öper, ayrılırım" | Video
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, 3-2 yenildikleri Antalyaspor maçındaki hakem kararlarına eleştiride bulunarak, hakemlerin keyfine göre doğradığını söyledi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşme yapacağını aktaran Yılmaz, "Ben yarın saygılı bir şekilde başkanımın elini öper, ayrılırım. Ama kalıyorsam da birkaç isteğim olacak" dedi.
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