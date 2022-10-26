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OTOMATİK OYNAT
00:16
Eintracht Frankfurt - Marsilya ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 26.10.2022 | 15:33
00:16
Tottenham - Sporting Lizbon ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 26.10.2022 | 15:33
00:16
Barcelona - Bayern Münih ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 26.10.2022 | 15:33
00:16
Inter - Viktoria Plzen ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 26.10.2022 | 15:33
00:16
Atletico Madrid - Bayer Leverkusen ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 26.10.2022 | 15:33
00:16
Club Brugge - Porto ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 26.10.2022 | 15:33
00:16
Napoli - Rangers ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 26.10.2022 | 15:33
00:16
Ajax - Liverpool ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI EXXEN CANLI İZLE 26.10.2022 | 15:32
08:21
01:12
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Galatasaray U19 - Rukh Lviv U19 GS TV CANLI İZLE 26.10.2022 | 12:10
01:58
Bakan Kasapoğlu Spor Bakanları Zirvesi'nde konuştu | Video 26.10.2022 | 09:32
00:30
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Erman Toroğlu: Beşiktaş Valerien Ismael'e ağır geliyor! 25.10.2022 | 08:13
00:14
Taraftarlar Valerien Ismael'i istifaya davet etti | Video 24.10.2022 | 23:02
00:12
Serdar Saatçı'dan çok sert hareket! Direkt kırmızı... | Video 24.10.2022 | 13:45
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Erden Timur'dan Erol Bilecik yanıtı! 24.10.2022 | 01:26
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Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu | Video 21.10.2022 | 13:26
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması heyecanı devam ediyor. Bu akşam saat 19:45'te başlayacak olan Club Brugge - Porto maçını EXXEN üyeleri EXXEN uygulaması kullanarak kesintisiz olarak izleyebilirler. Exxen Tv'ye https://www.exxen.com/tr adresinden üye olabilirsiniz.