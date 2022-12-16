Cüneyt Çakır'dan SABAH TV'ye özel açıklamalar

Türk futboluna uzun yıllar hizmet eden ve yakın zamanda hakemlik kariyerini sona erdiren Cüneyt Çakır, "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi"nde SABAH TV'ye konuştu. "Bu panel, gelecek için bir umut vadediyor"diyen Çakır, genç hakemlere tavsiyelerde de bulundu.