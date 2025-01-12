Doğaçlama maç sunan sunucu herkesi güldürdü | Video
Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında sosyal medyada yaptığı canlı yayında futbol maçını doğaçlama sunan sunucu yöresinin üslubu ve esprileriyle herkesi güldürdü.
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