Video Spor Dries Mertens ve eşinden yardım çalışmalarına destek | Video
Dries Mertens ve eşinden yardım çalışmalarına destek | Video

Dries Mertens ve eşinden yardım çalışmalarına destek | Video

09.02.2023 | 10:03

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens ve eşi, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

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Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara sarı-kırmızılıların Belçikalı futbolcusu Dries Mertens de katıldı. Mertens, eşiyle birlikte Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

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