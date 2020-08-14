Video Spor Fatih Öztürk Galatasaray'da!

Fatih Öztürk Galatasaray'da!

Fatih Öztürk Galatasaray'da!
14.08.2020 | 14:20

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Bacağı kırılan ve gelecek sezonun ilk yarısını kapattığı açıklanan Muslera yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. Süper Lig'de Akhisarspor ve Kasımpaşa formalarıyla gösterdiği başarılı performansla akıllara kazınan Fatih Öztürk, gelecek sezondan itibaren Galatasaray forması giyecek. Sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.

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