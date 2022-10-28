Fenerbahçe 3-3 Rennes MAÇ SONU | Jorge Jesus: "Altay'a gösterilen tepki, bana gösterilmiş tepkidir" | Video
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 3-0 geriye düştüğü maçta Rennes ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 90 dakikanın ardından konuştu, "Fenerbahçe hem mental hem psikolojik olarak çok güçlü. Bize karşı kazanmak kolay değil" dedi. Altay Bayındır'a da sahip çıkan tecrübeli isim, "Altay'a tepkiler oldu. Ona gösterilen tepki, bana gösterilmiş tepkidir. Ben böyle bir şey görmek istemem, böyle ortamda bulunmak istemem. Bu şekilde olmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.