Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, U19 maçında | Video 07.04.2024 | 13:31 Fenerbahçe U19 takımı bugün saat 12.00'de başlayan U19 Elit A Ligi 19'uncu hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Giresun U19 maçını Başkan Ali Koç, yöneticilerden Selahattin Baki ve Burak Çağlan Kızılhan gibi isimler de seyrediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kendi liginde 36 puanla lider olan Fenerbahçe U19 takımı, bu maçın ardından saat 16.30'da kalkacak uçakla Şanlıurfa'ya hareket edecek ve akşam 21.30'da Galatasaray'ın karşısına çıkacak. Süper Kupa maçına U19 takımından oyuncularla çıkmayı planlayan Fenerbahçe'de bu yolla hem TFF yönetimi hem de MHK yönetimine protesto gerçekleşmiş olacak. Bu süreç öncesinde U19 takımına destek olan Başkan Ali Koç ve yöneticilerin takımla birlikte Şanlıurfa'ya da giderek izlenecek sıra dışı stratejilerde genç takımı yalnız bırakmaması bekleniyor. U19 takımını eski futbolculardan Semih Şentürk çalıştırsa da Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gidecek olan takımın başında Zeki Murat Göle olacak. Uzun yıllardır sarı-lacivertli ekipte birçok teknik direktörün yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Göle, kısa bir süre geçici teknik direktörlük görevi de yapmıştı. A Takım teknik direktörü İsmail Kartal ise 11 Nisan Stadyumu'ndaki Süper Kupa maçında saha kenarında yer almayacak.