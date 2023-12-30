Video Spor Fenerbahçe, İstanbul'da coşkuyla karşılandı | Video
Fenerbahçe, İstanbul'da coşkuyla karşılandı | Video

Fenerbahçe, İstanbul'da coşkuyla karşılandı | Video

30.12.2023 | 09:32

Fenerbahçe kafilesi, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından İstanbul'a döndü. Havalimanına gelen çok sayıda taraftar, takımlarını coşkuyla karşıladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al - Awwal Park'ta Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa, organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bunun üzerine Sarı-lacivertli kafile, gece yarısı Riyad'dan kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Takımlarını karşılamak için havalimanına gelen çok sayıda taraftar da Başkan Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundular. Ellerinde bayraklarla takıma destek veren taraftarlar, Türkiye sizinle gurur duyuyor tezahüratı yaptılar. Teknik direktör İsmail Kartal da takım otobüsünden taraftarlara seslenerek, Tüm taraftarlara buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alperen Şengün’den takım arkadaşlarına Türkçe dersi | Video 01:56
Alperen Şengün'den takım arkadaşlarına Türkçe dersi | Video 30.12.2023 | 16:08
Galatasaray’a İstanbul’da coşkulu karşılama | Video 03:55
Galatasaray'a İstanbul'da coşkulu karşılama | Video 30.12.2023 | 09:33
Fenerbahçe, İstanbul’da coşkuyla karşılandı | Video 06:50
Fenerbahçe, İstanbul'da coşkuyla karşılandı | Video 30.12.2023 | 09:32
Edin Dzeko: Umuyorum kaptan olarak Fenerbahçe’yle ilk kupamı kazanırım | Video 10:26
Edin Dzeko: "Umuyorum kaptan olarak Fenerbahçe'yle ilk kupamı kazanırım" | Video 29.12.2023 | 06:04
Okan Buruk: Kupa kazanmak bizim için en büyük hedef | Video 14:03
Okan Buruk: "Kupa kazanmak bizim için en büyük hedef" | Video 29.12.2023 | 06:05
Samet Aybaba’dan Sergen Yalçın açıklaması | Video 07:25
Samet Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması | Video 28.12.2023 | 14:09
Tahliye olan Faruk Koca: Bir yumrukla onları haklı çıkarmış gibi oldum | Video 10:27
Tahliye olan Faruk Koca: "Bir yumrukla onları haklı çıkarmış gibi oldum" | Video 28.12.2023 | 06:00
Fatih Terim, Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıktı | Video 01:45
Fatih Terim, Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıktı | Video 28.12.2023 | 06:00
Ankaragücü’nün eski Başkanı Faruk Koca’ya tahliye | Video 01:06
Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca'ya tahliye | Video 27.12.2023 | 14:51
Fatih Terim, Panathinaikos’a imza atmak için Yunanistan’a gitti | Video 01:30
Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atmak için Yunanistan'a gitti | Video 27.12.2023 | 12:20
Fatih Terim Panathinaikos ile anlaştı! İmzalar atılıyor | Video 01:29
Fatih Terim Panathinaikos ile anlaştı! İmzalar atılıyor | Video 26.12.2023 | 14:36
Serdar Topraktepe: Sadece maça odaklandık ve kazanmak istedik | Video 04:49
Serdar Topraktepe: "Sadece maça odaklandık ve kazanmak istedik" | Video 26.12.2023 | 07:14
Okan Buruk’tan Süper Kupa yorumu | Video 03:10
Okan Buruk'tan Süper Kupa yorumu | Video 25.12.2023 | 16:14
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde ödüller sahiplerini buldu | Video 15:15
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde ödüller sahiplerini buldu | Video 25.12.2023 | 15:00
Okan Buruk: VAR odasından verilmeyen net bir penaltı vardı | Video 10:24
Okan Buruk: "VAR odasından verilmeyen net bir penaltı vardı" | Video 25.12.2023 | 05:56
İsmail Kartal: Rakip yere yatarak hızımızı kesmeye çalıştı | Video 05:13
İsmail Kartal: "Rakip yere yatarak hızımızı kesmeye çalıştı" | Video 25.12.2023 | 05:56
Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri belli oldu | Video 17:15
Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri belli oldu | Video 24.12.2023 | 14:58
Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı! Basın toplantısındaki sözleri olay olmuştu | Video 13:15
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı! Basın toplantısındaki sözleri olay olmuştu | Video 22.12.2023 | 08:43
Okan Buruk’tan Mauro Icardi ve transfer açıklaması | Video 14:45
Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve transfer açıklaması | Video 21.12.2023 | 08:52
İsmail Kartal: Bu üç puan biraz hasarlı oldu | Video 03:23
İsmail Kartal: "Bu üç puan biraz hasarlı oldu" | Video 21.12.2023 | 08:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA