Video Spor Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI İZLE
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI İZLE

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI İZLE

26.08.2022 | 10:05

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Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Trabzonspor ve play-off turunda Austria Wien'i eleyerek adını gruplara yazdıran Fenerbahçe'nin rakipleri bugün belli oluyor. Sarı-Lacivertli takım, son oynanan maçların ardından 3. torbaya yükseldi. Bu arada Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri de belli oldu. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü saat 14:00'te İstanbul'da yapılacak. Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

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İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE TORBALARI BELLİ OLAN TAKIMLAR

1. TORBA: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

2. TORBA: Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

3. TORBA: Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, FENERBAHÇE.

4. TORBA: Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, TRABZONSPOR.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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