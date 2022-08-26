Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Trabzonspor ve play-off turunda Austria Wien'i eleyerek adını gruplara yazdıran Fenerbahçe'nin rakipleri bugün belli oluyor. Sarı-Lacivertli takım, son oynanan maçların ardından 3. torbaya yükseldi. Bu arada Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri de belli oldu. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü saat 14:00'te İstanbul'da yapılacak. Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

İŞTE AVRUPA LİGİ'NDE TORBALARI BELLİ OLAN TAKIMLAR

1. TORBA: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

2. TORBA: Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

3. TORBA: Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, FENERBAHÇE.

4. TORBA: Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, TRABZONSPOR.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE